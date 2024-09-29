استمرار حبس 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس 4 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية)، عثر بحيازتهم على مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزتهم على 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 2 كيلوجرام لمخدر «البودر»، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات و2 ميزان حساس.
القبض على المتهمين بالجيزة
تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة من إلقاء القبض على 4 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية)، بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزتهم المضبوطات المذكورة.
فيما تم ضبط عنصرين إجراميين (لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين، فرد محلى وميزان حساس، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.