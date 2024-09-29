استمرار حبس 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس 4 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية)، عثر بحيازتهم على مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزتهم على 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 2 كيلوجرام لمخدر «البودر»، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات و2 ميزان حساس.

القبض على المتهمين بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة من إلقاء القبض على 4 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية)، بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزتهم المضبوطات المذكورة.

فيما تم ضبط عنصرين إجراميين (لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين، فرد محلى وميزان حساس، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيق.