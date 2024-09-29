الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

استمرار حبس 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

متهم
متهم

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس 4 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية)، عثر بحيازتهم على مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزتهم على 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 2 كيلوجرام لمخدر «البودر»، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات و2 ميزان حساس.

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة من إلقاء القبض على 4 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية)، بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزتهم المضبوطات المذكورة.

فيما تم ضبط عنصرين إجراميين (لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين، فرد محلى وميزان حساس، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 

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اخبار الحوداث مواد مخدرة قسم شرطة الأهرام قاضي المعارضات بالجيزة

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