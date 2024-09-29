تداول 32 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، استقبال 7 سفن، بينما غادر 9 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25081 طن تشمل: 15044 طن يوريا و631 طن رمل و4300 طن اسمنت و886 طن كلينكر و4220 طن مولاس.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39497 طن تشمل: 3375 طن حديد و13200 طن سكر و5600 طن فول صويا و1220 طن خردة و777 طن خشب زان و5325 طن قمح و10000 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 245 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 170 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2883 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111501 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191026 طنًا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3615 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، وعدد 1 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4392 حركة.