الأحد 29 سبتمبر 2024
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اقتصاد

غرفة الأخشاب: منتدى الأعمال المصري الفرنسي فرصة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

علاء نصر الدين، عضو
علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، ونمت هذه الروابط بشدة منذ أربع سنوات وعلى مختلف المستويات.

وتستضيف كل من باريس ومارسيليا (جنوب فرنسا)، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي تنظمه وكالة "بيزنس فرانس" بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، للترويج للاستثمارات المشتركة، وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصرية، وهو ما اعتبره علاء نصر الدين فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف علاء نصر الدين في  أن الحكومة  المصرية حريصة على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، كما أنها حريصة على جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، مشيرًا إلى شركة أستوم الفرنسية أعلنت عن خططها لإقامة مجمع صناعي على مساحة 66 فدان  بمدينة برج العرب، حيث سيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي، والتصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

أكد نصر الدين، أن قيمة التجارة بين مصر وفرنسا سجلت 4 مليارات يورو خلال 2023 منها 1.8 مليار يورو صادرات مصرية، في حين كان حجم التجارة يسجل 2.8 مليار يورو خلال 2021.

كما أكد أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر فى مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

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غرفة الاخشاب والأثاث إتحاد الصناعات فرنسا

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