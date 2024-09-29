الأحد 29 سبتمبر 2024
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مدير تعليم دمياط يشيد بمستوى مدارس الزرقا

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قام محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة الزرقا التعليمية، وذلك بحضور أحمد طعيمة مدير الإدارة.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المدارس، من بينها مدارس الشهيد جهاد الكيال والدكتور عاصم العمري وعباس الكيال والشهيد عمر الشاذلي وعزت الشامي والجمهورية والزرقا الاعدادية الحديثة والدكتور رفعت المحجوب الثانوية الصناعية العسكرية.

وكيل الوزارة يؤكد انتظام سير العملية التعليمية في الزرقا 

وخلال الجولة، حرص وكيل الوزارة على تفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من انضباط الطلاب والمعلمين. كما قام بتقييم الكثافة الطلابية وتوافر المعلمين اللازمين.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية

وكيل الوزارة يشيد بالمستوى التعليمي الذي شاهده في المدارس

وأعرب وكيل الوزارة عن إعجابه بالمستوى التعليمي الذي شاهده في المدارس التي زارها، مشيدًا بجهود المعلمين والطلاب في تقديم مستوى تعليمي متميز.

كما أكد أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه، أشاد مدير إدارة الزرقا التعليمية، أحمد طعيمة، بجهود وكيل الوزارة في متابعة سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة التعليمية بتحسين جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية.

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