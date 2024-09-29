الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية القلعة

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فيتو

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه القلعة التابعة لمركز قفط.

مديرية الصحة والسكان بقنا

شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 2089 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 70 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 30 شاب وفتاه.


وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 85 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 150 سيدة.

مديرية القوى العاملة بقنا

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 40 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 28 مزارع.

مديرية التضامن الاجتماعي بقنا

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنميه الأسرة والتى استفاد منها 1000 مواطن.
كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، كما قامت إدارة الأزمات بعمل حملات نظافة استفاد منها 2000مواطن.

 ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 50 مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 365 مواطن.

شركة مياه الشرب والصرف بقنا

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي استهدفت  110مواطن.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات ارشادية لعدد 371 مواطن.

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