سيراميكا كليوباترا: بيكهام ليس للبيع
أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق الدولي، مستمر ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.
وشدد البطاوي على أنه لا نية لدى نادي سيراميكا كليوباترا، في الاستغناء عن خدمات بيكهام أو طرح اسمه في مفاوضات مع أي ناد مصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كما تردد.
وأضاف أن بيكهام من الأعمدة الأساسية في صفوف سيراميكا كليوباترا كما أن عقده ممتد مع النادي لمدة ٣ مواسم مقبلة، والجهاز الفني بقيادة الكابتن أيمن الرمادي متمسك باستمراره مع الفريق.
وأكمل البطاوي أن سيراميكا كليوباترا لديه تطلعات كبيرة في الموسم المقبل وهو ما يستلزم الحفاظ على القوام الأساسي لتحقيق أهداف النادي في المرحلة المقبلة.
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