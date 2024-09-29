الأحد 29 سبتمبر 2024
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شركة مياه الإسكندرية تستقبل لجنة تفتيش لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار

شركة مياه الإسكندرية
شركة مياه الإسكندرية

استقبلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لجنة التفتيش الخاصة بمعاينة الاصطفاف والتأكد من جاهزية الشركة لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

ضمت اللجنة ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومدير عام أزمات وكوارث محافظة الإسكندرية.

 

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قامت اللجنة بزيارة محطة المنشية (1)، حيث تفقدت عرضًا واصطفافًا للمعدات والأجهزة التابعة للشركة، بما في ذلك سيارات الطوارئ، الطلمبات، الأوناش، اللوادر، والحفارات، للتأكد من جاهزيتها للتدخل السريع في حالات الطوارئ المختلفة التي قد تحدث أثناء موسم الأمطار.

كما تم خلال الجولة تنفيذ مناورة عملية لمحاكاة تسريب غاز الكلور داخل عنبر الكلور، وذلك للتأكد من جاهزية الأفراد وقدرتهم على التعامل الفوري مع مثل هذه الحوادث. وقد أبدت اللجنة رضاها عن أداء الفريق وسرعة استجابته في التعامل مع المناورة.

بعد ذلك، انتقلت اللجنة إلى مركز السيطرة والتحكم بالشركة، حيث تفقدت غرفة العمليات الرئيسية المسؤولة عن إدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المعنية خلال موسم الأمطار. وأشادت اللجنة بالتجهيزات المتقدمة التي تمتلكها الشركة، وبالاستعدادات التي تم اتخاذها لضمان التعامل الفعّال مع أي طوارئ قد تنشأ.

وفي ختام الزيارة، أثنت اللجنة على جهود شركة مياه الإسكندرية وفريقها، وأعربت عن تقديرها للاستعدادات العالية التي تعكس حرص الشركة على حماية المواطنين وضمان تقديم الخدمات بشكل مستمر وآمن خلال الأزمات.

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بالاسكندرية المهندس احمد جابر شركة مياه الشرب

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