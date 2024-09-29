الأحد 29 سبتمبر 2024
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رياضة

إجراء جديد في الزمالك قبل الإعلان عن صفقة جيفرسون كوستا

جيفرسون كوستا
جيفرسون كوستا

يخضع جيفرسون كوستا الذي وقع عقود انضمامه مؤخرا للزمالك لمدة 4 مواسم، لفحص طبي أخير قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب تحت السن.

وقرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأجانب مغادرة القاهرة والتوجه إلى بلادهم لقضاء الإجازة التي حصلوا عليها.

ويضم الفريق عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب وهم “سيف الدين الجزيري - حمزة المثلوثي - عمر فرج - ميشالاك”.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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