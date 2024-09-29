قائمة أوائل الخريجين في أكاديمية الشرطة 2024

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة، كما قلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

وجاءت قائمة أوائل الخريجين من أكاديمية الشرطة 2024 كالتالي:

ملازم تحت الاختبار

أحمد جهاد أحمد الشربيني

يوسف أحمد حمدى توفيق

عمر عثمان عمر المحرزى

محمد عادل سعد بيومي

نور الدين محمد مندور

يوسف فخري – أول الوافدين – من فلسطين

أول الخريجين – ليسانس حقوق

محمد طارق محمد مرسي

أول الخريجات ليسانس حقوق

سامية محمد يوسف شمس

بكالوريوس التربية الرياضية

أمنية حسام أحمد محمود

أول خريجي قسم الضباط المتخصصين

عمرو أحمد أبو الفتوح أحمد

آلاء إبراهيم أحمد جعفر

كلية الدراسات العليا الأول على الدبلومات

رائد أحمد حمادة محمد

أول الوافدين

رائف محمد – فلسطين

مركز بحوث الشرطة

مفوض شرطة فينكدبيد يان من الكاميرون

أول حماية الشخصيات الهامة

كابين أكاندين – كازاخستان

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