ندوة بطب بيطري قنا عن الفساد الإداري وأسبابه وسبل مكافحته

أقيمت بكلية الطب البيطري، بجامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا ، ندوة بعنوان (الفساد الإداري أسبابه وسبل مكافحته) بحضور الدكتور سامي مراد عميد الكلية والدكتور سراج الدين عبدالعزيز أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وحاضر في الندوة الدكتور محمود محمد حسين أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية النوعية.

وخلال الندوة تناول بالشرح تعريف الفساد وأسبابه وأنواعه والفساد الإداري والآثار المترتبة عليه اقتصاديا واجتماعيا والأطر التشريعية لمكافحة الفساد الإداري ودور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد الإداري ودور الفرد في مكافحة الفساد الإداري، وشارك في تنظيم الندوة أحمد بسام بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.