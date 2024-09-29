الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوة بطب بيطري قنا عن الفساد الإداري وأسبابه وسبل مكافحته

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

أقيمت بكلية الطب البيطري، بجامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، ندوة بعنوان (الفساد الإداري أسبابه وسبل مكافحته) بحضور الدكتور سامي مراد عميد الكلية والدكتور سراج الدين عبدالعزيز أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وحاضر في الندوة الدكتور محمود محمد حسين أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية النوعية.

وخلال الندوة تناول بالشرح تعريف الفساد وأسبابه وأنواعه والفساد الإداري والآثار المترتبة عليه اقتصاديا واجتماعيا والأطر التشريعية لمكافحة الفساد الإداري ودور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد الإداري ودور الفرد في مكافحة الفساد الإداري، وشارك في تنظيم الندوة أحمد بسام بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي بيطري قنا رئيس جامعة جنوب الوادي قنا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

حملات تموينية متنوعة فى قنا

كامل الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا

تحرير 97 مخالفة تموينية متنوعة في قنا

مياه قنا توقف تشغيل محطة نقادة 6 ساعات غدا

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

قبل الإعلان عن الصفقة، تفاصيل تعاقد الزمالك مع كوستا

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اختيار مدير كرة جديد بعد خسارة السوبر الإفريقي

كرة اليد، 3 سيناريوهات تصعد بالأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية

خبير استراتيجي: رأس نتنياهو ستكون ثمنًا لاغتيال حسن نصر الله

بعد العودة للعمل به، ما هي آخر التعديلات بقانون البناء الموحد؟

قائمة أوائل الخريجين في أكاديمية الشرطة 2024

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

منوعات

المزيد

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل وتصريحات السيسي في حفل أكاديمية الشرطة 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم الذين لن يستطيع إبليس إغواءهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

المزيد
الجريدة الرسمية