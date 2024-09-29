الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

تحرير 9 محاضر متنوعة خلال حملات تموينية فى قنا

مخبز،فيتو
مخبز،فيتو

أجرى كارم سعد، رئيس الوحدة المحلية لقرية البحرى قمولا بمركز نقادة، غرب محافظة قنا، اليوم الأحد، جولة تفقدية للمرور على ٥ مخابز بدائرة الوحدة بالتنسيق مع مدير مكتب التموين البحري قمولا.

أساسيات الحياة للمواطنين

تم متابعة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياة للمواطنين، واستمرارا للجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

محاضر ضد المخالفين بقنا

وتم تحرير 9 محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير محضر توقف عن الإنتاج، تحرير ٤ محاضر بونات صرف، تحرير ٣ محاضر نظافة، وتحرير محضر قائمة تشغيل.

جاء ذلك بناء على تعليمات  الوزير خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتوجيهات من حسين الزمقان رئيس المركز.

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