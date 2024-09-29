تصريحات مطمئنة من السيسي للمصريين خلال حفل أكاديمية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

كما كرم الرئيس السيسي أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة، كما قلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

ووجه الرئيس السيسي التحية والتهنئة لأسر الطلاب والخريجين خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي اليوم كالتالي:

- الشعب المصري لديه الحق بالشعور بالقلق من التطورات الإقليمية لأنها خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وتؤثر على الاستقرار بالمنطقة.

- هناك تحديات على حدودنا الغربية والجنوبية والشرقية منذ ما يقرب من عام.

- قناة السويس خسرت ما يعادل 6 مليارات دولار تقريبا نتيجة للأحداث الجارية

- نحن ندير الأوضاع بشكل يحفظ بلادنا ويحفظ المنطقة ما أمكن دون التورط في أي شيء يؤثر على الأمن والاستقرار.

- أطمئن الشعب المصري بأن مصر بخير وأن الأمور مستقرة وتسير نحو الأحسن

- على المصريين أن ينتبهوا جيدا لحجم الكذب والشائعات الضخم والتى لا أساس لها من الصحة وعليهم التصدي لها بكل السبل

- سياسة مصر متوازنة في ظل هذا الاضطراب الخطير في المنطقة الذي حذرنا منه

- استمرار هذا الاضطراب سيؤدي إلى عواقب خطيرة في الإقليم والعالم

- نحتاج أن نتمسك بثوابتنا وتتسم سياسة مصر الخارجية بالتوازن والاعتدال والموضوعية

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيا وبحثيا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.

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