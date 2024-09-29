الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع انتظام العملية التعليمية

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا جولة تفقدية بكليات الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة.

أعضاء هيئة التدريس بقنا

وخلال الجولة تابع عكاوي تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وانتظام المحاضرات وفقا للجداول المعلنة على مواقع الكليات، وهنأ رئيس الجامعة الطلاب ببدء العام الجامعي الجديد وحثهم على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية والأنشطة الطلابية.

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على جاهزية قاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة الطلابية.

تطوير مصادر التعلم بقنا

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على تطوير مصادر التعلم ومخرجات العملية التعليمية وتوفير بيئة جاذبة لطلاب الجامعة في إطار دور الجامعة في إتاحة فرص التعليم العالي بجودة وتميز.

وتابع الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معسكرات استقبال الطلاب الجدد بمشاركة الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأكد توفير مختلف سبل الدعم للطلاب.

وأضاف أن الجامعة لديها خطة انشطة طلابية متنوعة على مدار العام لتنمية مهارات الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية.

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