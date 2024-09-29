جامعة سوهاج تعلن تنظيم أنشطة وفعاليات لتنمية مهارات الطلاب

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مراسم استقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، الذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية تحت شعار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث بدأت المراسم برفع العلم المصري وأداء تحية العلم على أنغام السلام الوطني، فى أجواء مليئة بالحماس والوطنية، بمشاركة جميع القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، وجمع غفير من طلاب الجامعة، وذلك بمقر الجامعة الجديد.

النعمانى فى كلمته يتقدم بشكره للقيادة السياسية

وفى بداية كلمته الافتتاحية لمراسم الاستقبال، هنأ النعماني، جميع منسوبي الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لجميع الطلاب عاماََ دراسياََ مليئاََ بالنجاح والتوفيق، موجهًا خالص تحياته وشكره للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على بالغ اهتمامه بملف التعليم الجامعي، والطفرة الواضحة والإنجازات الملموس على مستوى الجامعات المصرية، مقدمًا شكر موصول لرئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، التي تستهدف تحقيق التنمية البشرية والاستثمار فى رأس المال البشرى، حيث تنفذ الجامعة فعاليات المبادرة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بمشاركة جميع الطلاب والطالبات.

وأوضح النعماني، أن الجامعة تستقبل هذا العام 17660 طالبا وطالبة بالمرحلة الدراسية الأولى، ليصبح إجمالي عدد طلاب الجامعة 75 ألف طالب بجميع الكليات، مشيرًا إلى أن نسبة الإناث هذا العام تزيد عن نسبة الذكور بما يعادل 56 ٪ مقابل 44٪، الأمر الذي يدل على زيادة الوعي بأهمية تعليم الإناث فى مجتمعات الصعيد، والإقبال الشديد على التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي والحصول على شهادة جامعية ومستوى تعليمي عالي، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والدعم لضمان تحقيق انضباط العملية التعليمية منذ يومها الأول، والتأكد من تلقي الطلاب العلم والمعرفة بكفاءة وتميز، والاندماج والتفاعل فى مختلف الأنشطة الطلابية والحياة الجامعية بشكل ميسر ومفيد.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تفتح أبوابها لاستقبال طلابها فى بداية العام الدراسي الجديد، بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التى تساهم بشكل كبير فى تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، بالشكل الذي يلبي رغبات وميول جميع الطلاب، موجهًا الطلاب بضرورة المشاركة فى ممارسة الأنشطة والفعاليات الطلابية بمختلف مجالاتها، والتي تنفذها إدارات رعاية الشباب بالكليات على مدار العام الدراسي، مع ضرورة الالتزام بقواعد الحرم الجامعي، والاجتهاد والمثابرة لتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى النجاح والتفوق.

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