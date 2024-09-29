حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بأن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد توفي داخل مسجده الخاص به الجمعة الماضية.

حقيقة وفاة مهاتير محمد

وجاءت تلك الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ إكس “ و"فيس بوك” والتي تفيد برحيل رئيس وزراء ماليزيا عن عمر يناهز 99 عامًا.

وعلي الرغم من أنه لم يتم التأكد من صحة تلك الأخبار من مصادر موثوقة أو وكالات إخبار ماليزية أو عربية حول تلك الشائعات المتداولة، إلا أن مهاتير محمد شارك صباح اليوم الأحد برفقة زوجته الدكتورة سيتي حسمة بنت محمد علي حفل افتتاح المقر الجديد لأكاديمية الطب الماليزية في بوتراجايا.

مهاتير محمد يفتتح مقرا جديدا لأكاديمية الطب في ماليزيا

وجاءت مشاركة مهاتير محمد في تلك الافتتاحية الخاصة بالأكاديمية الجديدة للطب في بوترا جايا تأكيدًا علي عدم صحة ما يدور حول وفاته في مسجده الخاص.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مهاتير محمد



يذكر أن مهاتير محمد سياسي واقتصادي ماليزي شهير، من مواليد بريطانيا عام 1925, تولى رئاسة الوزراء في بلاده لفترتين، الأولى بين عامي 1981 و2003، وهي أطول مدة لرئيس وزراء في تاريخ ماليزيا , وتولى الفترة الثانية في رئاسة الوزراء بين 2018 و2020 حيث منعته حالته الصحية من الاستمرار.

وشهدت ماليزيا في عهده تقدم صناعي وتكنولوجي لا مثيل لهما، حيث كانت عبارة عن دولة زراعية ثم أصبحت قوة عظمى، يساهم 90% من الإنتاج الصناعي المحلي في الإنتاج القومي للبلاد وأصبحت عضو من أعضاء النمور الأسيوية، خلال فترة حكمه أصبح من أكثر القادة المؤثرين البارزين في آسيا وأكثر المعارضين للعولمة، وعقب اعتزاله العمل السياسي خاض الانتخابات الماليزية العامة ليحصد أغلبية المقاعد.