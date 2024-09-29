رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل تخرج طلبة أكاديمية الشرطة 2024

ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة حيث هنأ القوات المسلحة الباسلة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

وجاءت أبرز رسائل وزير الداخلية كالتالي:

- التحية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

- نحرص على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالأداء الشرطي والمنظومة الأمنية

- تطويع التكنولوجيا الحديثة لأغراض الأمن

- التحية لأرواح شهداء الشرطة والقوات المسلحة

- ندرك حجم التحديات التي تحيط بالوطن ونكثف الجهود لتحقيق الأمن الشامل

- مصر تتقدم بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق الإنجازات في العديد من المجالات مدعومة بالإرادة لبناء دولة حديثة

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيا وبحثيا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.

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