رئيس أكاديمية الشرطة: تخرج 48 طالبا وافدا من فلسطين (فيديو)

قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إنه تم تخريج 1193 من طلاب كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات منهم 48 طالبا وطالبة وافد من دولة فلسطين بنسبة نجاح بلغت 99.1%.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أن يوم تخرج طلبة الأكاديمية، تترسخ فيه القيم ويكون المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال، مشيرا إلى أنه أوصى الخريجين أن يكونوا للوطن درعا وللضعفاء عونا وللآثمين ردعا.

وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة: “اجعلوا مصر أمانة في أعناقكم وسطروا مسيرة عطيرة للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان وحفظ مقدساته”.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وقدم طلاب كلية الشرطة عروض القوة البدنية والدفاعية عن النفس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًّا أمنيًّا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيا وبحثيا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.

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