الضرائب تصدر قرارا بضم المطاعم والكافيهات خارج المولات إلى الفاتورة الإلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم 396 لسنة لسنة 2024، بشأن إصدار الفاتورة الإلكترونية؛ لتلزم ممولين ومكلفين جدد، من بينهم المطاعم والكافهيات خارج المراكز التجارية، وعلى تطبيقات المحمول خارج نطاق سلاسل المحلات التجارية بمناطق القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر 2024.

ضم المطاعم والكافيهات خارج المولات إلى الفاتورة الإلكترونية

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 396 لسنة لسنة 2024 على إنه يلتزم الممولون والمكلفون الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ( ممولى المرحلة الفرعية الأولي من المرحلة الرئيسية السادسة ( بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي، عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي وذلك اعتبارا من ٢٠٢٤/١١/١٥.



كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يلتزم الممولون المكلفون المشار إليهم بالمادة الأولي من هذا القرار بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.



كما نوهت المادة الثالثة إلى أهمية إلتزام الممولون / المكلفون المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ) فاتورتك.. حمايتك وجايزتك ) وذلك إعتبارا من ٢٠٢٤/١١/١٥.

