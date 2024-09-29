الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليمات مشددة لقائدى القطارات بالالتزام بإجراءات التشغيل

ارتفاع معدل تأخيرات
ارتفاع معدل تأخيرات القطارات، فيتو

 أصدر الفريق المهندس  كامل الوزير، وزير النقل، بالتزامن مع بدء الدراسة الجامعية، تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للراكب.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ إى تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم

على صعيد آخر، قالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم، بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة أعمال الصيانة.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لأعمال الصيانة. 

 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

 وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ، حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، وتقدمت بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن الصيانة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية للسكك الحديدية الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر هيئة القومية للسكك الحديدية

مواد متعلقة

وزير النقل يشدد على الالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات

مع بداية الدراسة، وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات للاطمئان على الركاب

الأكثر قراءة

نشرة الأخبار، الكشف عن جنسية جاسوس أبلغ تل أبيب بمعلومات موقع حسن نصر الله، وإسرائيل اغتالته بـ 85 قنبلة وطائرة F16

السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

وفاة شقيقة أحمد عمر هاشم، وموعد ومكان الجنازة بالشرقية

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

نجوى فؤاد: "لو كنت أمتلك مال قارون كان خلص"

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة

تراجع أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل بنسبة 50%

منوعات

المزيد

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

كلمة نارية لـ وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية