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رياضة

ليفركوزن يحقق رقمه الأسوأ تحت قيادة تشابي ألونسو الفنية

ليفركوزن
ليفركوزن

فرض فريق باير ليفركوزن نتيجة التعادل (1-1) على مضيفه بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وعانى ليفركوزن هجوميا بشكل واضح في هذا اللقاء مع ندرة محاولته على مرمى العملاق البافاري، كما شهد اللقاء غياب نادر أيضا لهاري كين مهاجم البايرن.

ليفركوزن يحقق رقم سلبي نادر مع ألونسو 

وبحسب أرقام "أوبتا"، تعرض بايرن ميونخ لثلاث تسديدات فقط اليوم، وهو الرقم الأقل لأي فريق واجهه باير ليفركوزن في 98 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وللمرة الأولى منذ 3 سنوات، فشل كين في تسديد أي كرة في مباراة يشارك بها أساسيا، وذلك منذ المباراة التي خاضها رفقة فريقه السابق توتنهام هوتسبير خارج أرضه أمام كريستال بالاس في شهر سبتمبر من عام 2021.

يذكر أن بايرن ميونخ حافظ على صدارة ترتيب البوندسليجا، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.

 

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