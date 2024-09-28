براءة الفنانه لبنى ونس وابنتها من اتهامات تعدي بالضرب والسب والقذف

قضت محكمة أكتوبر برئاسة المستشار محمد عبدالسلام في القضية رقم ٥٩٢٣ لسنة ٢٠٢٣ أول أكتوبر ببراءة الفنانة لبني ونس ونجلتها الإعلامية آية شعيب من اتهامات طليق ابنتها بالتعدي بالضرب والسب والقذف والتعرض لسمعته.

وكان الشاكي تقدم ببلاغ لقسم اول أكتوبر ضد مطلقته الإعلامية آية شعيب واولدتها الفنانة لبني ونس والحق فلاشة ( قرص مدمج) للنيابة يدعي فيه تصوير المشكو في حقهما أثناء التعدي المزعوم منه.

وقد أحالت النيابة المشكو في حقهم للمحكمة جلسة اليوم ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ وقد حضر المحامي ميشيل حليم وكيلا عن الفنانة لبني ونس والإعلامية آية شعيب، وطعن ببطلان تفريغ الفلاشة المقدمة من الشاكي لمخالفة الطريق الذي رسمه القانون، كون التفريغ تم في غير وجود فني، وقد تم بمعرفة استيفا النيابة ولم يكن تحت بصر وبصيرة النيابة العامة.

وقد جاء التفريغ مجهلآ دون بيان إن كان المشكو في حقهم هم من ظهروه بالتفريغ من عدمه، وأضاف المحامي ميشيل حليم بأن جريمة السب والقذف قد افتقدت ركن العلانية الذي استلزمه المشرع لتحقيق الركن المادي للجريمة.

وكان الشاكي قرر بأقواله أن الواقعة قد تمت بمسكن حضانة المشكو في حقها الثانية، وخلت الأوراق من ثمه شاهد إثبات..

وأضاف ميشيل حليم إن الاتهام كيدي علي اثر خصومة قضائية بين الشاكي ومطلقته بشآن امتناع الشاكي عن تسليم الصغير(رحيم) حفيد الإعلامية لبني ونس وهو مازال بسن الحضانة وسفره خارج البلاد دون علم والدته المشكو في حقها الثانية.

وكانت ابنة ونس تحصلت على قرار من نيابة أسرة أكتوبر بتسليم الصغير رحيم إلي والدته الإعلامية آية شعيب بتاريخ ٢٢ اكتوبر٢٠٢٣ إلا أن الشاكي امتنع عن التنفيذ وجار محاكمته الجنائية

كما اضاف المحامي ميشيل حليم أنه سبق تحصل علي حكم لصالح موكلته الإعلامية آية شعيب والفنانة لبني ونس، برفض دعوي إسقاط حضانة الصغير، بعد أن أثبت للمحكمة فبركة بعض الفيديوهات المقدمة من الشاكي، وطلب الفحص الفني لها، وكانت القضية المنظورة اليوم في ظل العديد من الاتهامات الكيدية ضد المشكو في حقهما.