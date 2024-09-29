الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

طوارئ بالمواني بسبب توقعات ارتفاع الأمواج

ميناء، فيتو
ميناء، فيتو

أعلن قطاع النقل البحري العمل تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، بموجة من عدم الاستقرار وبارتفاع في الأمواج، الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على حركة الملاحة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح، اليوم، على بعض شواطئ "مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد"  وتصل سرعة الرياح من 40:50 كم كل ساعة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2: 2.5 متر.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. 

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