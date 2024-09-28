عرفت على إيديها حب الأولاد، أحمد سعد يتغزل في ابنته

حرص المطرب أحمد سعد، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته، من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

ونشر “سعد"، صورة برفقه ابنته معلقًا عليها بقوله:"البنت دي في وشها تفاصيل حياتي، يمكن عشان هيا حياتي، وكمان أنا عرفت علي أيدها يعني ايه حب الأولاد، كل سنة وانتي طيبة يا جودي، يا روح قلب ابوكي بحبك والسنة الجاية تكوني اسعد إنسان في الكون عشان في حضني وجنبي"

على جانب آخر، يشارك الفنان أحمد سعد ضمن سلسلة حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الــ 32، المقرر إنطلاق لياليها من قلب مسارح دار الأوبرا المصرية.

أحمد سعد فى الموسيقى العربية

ويحيي “سعد” حفله يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024، بقيادة المايسترو سعيد كمال، وسيقدم باقة من أجمل أغنياته ذات الطابع الدرامي، وكذلك سيتغني بمجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل لـ وردة وعبد الحليم حافظ علي الهواء مباشرةً.

وعن مشاركة الفنان أحمد سعد فى المهرجان، قال الدكتور خالد داغر مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية إن الفنان أحمد سعد من أفضل المطربين الموجودين على الساحة، وصوته قادر على التلوين بأشكال موسيقية مختلفة، فالموسيقى العربية لم تتوقف عند نقطة واحدة، وأشكر المايسترو هانى فرحات ورشا طموم رئيس اللجنة العلمية الماضية في الدورة التى تم تأجيلها.

مهرجان الموسيقى العربية

وأعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تفاصيل الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر، وتقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر المقبل.س

وقال الدكتور خالد داغر مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية: إن فعاليات الدورة 32 من المهرجان والمهداة إلى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، حيث تقام الفعاليات على 7 مسارح بأوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث يشارك 115 فنانا، 57 باحثا من 20 دولة عربية وأجنبية وهي ( مصر - سوريا — لبنان - عمان - تونس - فلسطين - البحرين - السعودية - العراق - الأردن - الكويت - النرويج - أمريكا - ليبيا - السودان - المغرب - أسبانيا - فرنسا - البرتغال - الإمارات).

كما أشار إلى أن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتشهد أحداث كثيرة مختلفة ومتنوعة، فتشهد فعاليات المهرجان 54 حفلة وهو أكبر عدد حفلات تقام ولدينا عدد من المطربين والفنانين من كل الدول العربية، حيث يمكن ان نطلق على هذه الدورة عودة الأصالة.