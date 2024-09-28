السبت 28 سبتمبر 2024
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قرار جديد للنيابة بشأن ضحية انهيار منزل بالشرقية

انهيارسقف منزل،فيتو
انهيارسقف منزل،فيتو

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بدفن جثة شخص خمسينى لقى حتفه في انهيار سقف منزل مبنى بالطوب الأبيض عليه، برفقة آخر أصيب بجروح بالغة بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وتم تسليمه لذويه لدفنه بمسقط رأسه.

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كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتقرير الطبي الخاص بمناظرة الجثة والاستعلام عن حالة المصاب.

وفاة مواطن انهار عليه سقف منزل في منيا القمح

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي باستقبال كل من:- "السيد.ع.ال"48 عاما (مصابا بكدمات وجروح واشتباه كسر بالقدم اليمنى) و"عربي.ف"50 عاما (جثة هامدة) وجري نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على جثمان الموتى في ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى.

وبانتقال قوة أمنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المصاب ووفاة المتوفى، إثر وقوع حادث انهيار سقف منزل مبنى بالطوب الأبيض بدائرة مركزشرطة منيا القمح، وإخطارالنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي
 

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
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