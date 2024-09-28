السبت 28 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

شاهد دويتو "السهرة صباحي" لـ عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج من "ديبو"

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج، فيتو

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو" الذي يعرض عبر منصة "يانغو بلاي"، مشاركة كل من المطرب عبد الباسط حمودة، ومصطفى حجاج، في دويتو غنائي بعنوان "السهرة صباحي".

خلال الحلقة، غنى "حمودة" و"حجاج" الدويتو أثناء تواجدهما في فندق الحيوانات الذي يعمل فيه "ديبو" الذي يجسده الفنان محمد أنور، كمدير ليلي ويتعرض فيه للعديد من المواقف المثيرة.

وقد شارك في كليب الأغنية كل من محمد أنور، محمد محمود، محمد عبد العظيم، سارة الشامي، أحمد عبد الحميد، أمجد الحجار.

 

أغنية السهرة صباحي

 

أغنية "السهرة صباحي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل.

وجاء مطلع الأغنية كالآتي:

دوقني يا مدوقة 
عليل وخدت الدوا 
ولا حاجة محوقة

دلعني يا مدلعة 
انا عايز أسهر مع حبيبي ونور عينيا ونسيب المعمعة

مبعتمدش سهرة
إلا لو انتي فيها ظاهرة 
اللي حاببنا ده يناسبنا 
واللي كارهنا جاتله قهرة

https://www.youtube.com/watch?v=fnMrfafzXjw

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

 

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