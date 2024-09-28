السبت 28 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العدل مستجدات سير العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

وزير العدل خلال يتفقد
وزير العدل خلال يتفقد مدينة العدالة

تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم السبت، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع. 

وذلك بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء أندية قضاة الجهات والهيئات، وقيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

واستمع وزير العدل والحاضرين أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل  مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.

وتبرز أهمية هذه الزيارة باعتبار أن مشروع مدينة العدالة يهدف إلى بناء منظومة عدالة متكاملة تضم  كل الجهات والهيئات القضائية تعمل بأسلوب تقني تكنولوجي يعتمد على نظام التحول الرقمي وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة ناجزة يصبو إليها كل مواطن.

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الهيئات القضائية الهيئة الهندسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية المستشار عدنان فنجري وزير العدل

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