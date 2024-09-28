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رياضة

مانشستر سيتي يعثر على خليفة رودري في الدوري الإيطالي

رودري، فيتو
رودري، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حدد بديلًا محتملًا لنجمه الإسباني رودري لاعب خط الوسط، بعد تأكد غيابه عن بقية الموسم، بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

تفاصيل إصابة رودري 

وكان النجم رودري البالغ من العمر 28 عامًا، قد تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة فريقه ضد أرسنال التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد الماضي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أعلن المدرب بيب جوارديولا يوم الجمعة أن اللاعب خضع لعملية جراحية في مدريد.

وتعد هذه الإصابة ضربة قوية لفريق مانشستر سيتي، حيث يعد اللاعب من العناصر الأساسية التي ساهمت بشكل كبير في نجاحات الفريق خلال السنوات الأخيرة. وقد أكد غوارديولا أن بطل أوروبا مع إسبانيا لاعب "لا يمكن تعويضه"، إلا أنه أشار إلى أن الفريق يمتلك لاعبين قادرين على سد الفراغ الذي سيتركه غيابه.

ريتشي مطلوب في مانشستر سيتي لتعويض رودري 

بينما يدرس مانشستر سيتي خياراته لتحديد بديل رودري، أفادت صحيفة "ذا جارديان" أن النادي يراقب لاعب تورينو الإيطالي، صامويل ريتشي، كأحد الأسماء المحتملة لتعويض النجم الإسباني.

وقدم اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عامًا أداءً رائعًا مع تورينو هذا الموسم، حيث يحتل الفريق صدارة الدوري الإيطالي بعد مرور خمس جولات.

وانضم ريتشي إلى تورينو في عام 2022، بعد تألقه مع نادي إمبولي، وتمكن منذ ذلك الحين من المشاركة في أربع مباريات دولية مع منتخب إيطاليا. كان آخرها مباراة رائعة أمام فرنسا انتهت بفوز إيطاليا 3-1 في باريس الشهر الماضي، حيث قدم ريتشي أداءً مميزًا جذب انتباه عديد الأندية الأوروبية.

تُعد قدرة ريتشي على اللعب في مراكز متعددة وقوته في التمرير والتدخلات الدفاعية من أبرز مميزاته، ما يجعله خيارًا جذابًا للنادي. وقد أشارت التقارير إلى أن تورينو يقدّر قيمة اللاعب بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يعد استثمارًا طويل الأمد للفريق الإنجليزي.

عقبة في طريق الصفقة

ومع ذلك، قد تواجه صفقة انتقال ريتشي في يناير عقبات، خاصة إذا واصل تورينو المنافسة على مراكز مؤهلة لدوري أبطال أوروبا. رغم ذلك، قد يصعب على اللاعب مقاومة الإغراء بالانتقال إلى نادٍ بحجم السيتي.

 

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