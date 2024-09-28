السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يزور البقيع الثاني ويوجه بسرعة تطوير البهنسا

محافظ المنيا يزور
محافظ المنيا يزور البقيع الثانى ويوجه بسرعة تطوير البهنسا

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية بمنطقة البهنسا الأثرية بمركز بني مزار، بهدف متابعة احتياجات المنطقة للتطوير الشامل ورفع كفاءتها وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل.

وتعد المنطقة من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، لما تحتويه من معالم تعود لعصور تاريخية مختلفة، بدءًا من العصر الفرعوني وحتى العصر الإسلامي.


وشملت الجولة زيارة العديد من المواقع الأثرية الهامة مثل: منطقة شهداء البهنسا، ساحة مسجد سيدي علي الجمام، مقام أولاد عقيل بن أبي طالب، قبة محمد الخرسى، قبة الحسن بن صالح والسيدة رقية، قبة محمد بن عقبة،.

 


وخلال الجولة، وجه المحافظ الجهات المعنية، من الوحدة المحلية إلى الآثار والسياحة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمنطقة، مع الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضمن الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي، وتهدف هذه الجهود إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية بارزة، مستفيدة من عمقها التاريخي الغني الذي يشمل العصور المختلفة، بما يرسخ سمعتها بـ "البقيع الثاني".

 


رافق المحافظ خلال جولته النائبان سعودي عبد الرحمن وإيهاب عبد العظيم عضوا مجلس النواب، والدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار، والدكتور ثروت الأزهرى مدير السياحة بالمحافظة، ومسئولو التفتيش المالي والإداري.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا منطقة البهنسا الأثرية منطقة البهنسا الأثرية بمركز بني مزار العصر الفرعوني وحتى العصر الإسلامي منطقة شهداء البهنسا منطقة شهداء البهنسا ساحة مسجد سيدي علي الجمام مقام أولاد عقيل بن أبي طالب قبة محمد الخرسى قبة الحسن بن صالح والسيدة رقية قبة محمد بن عقبة

مواد متعلقة

تكثيف حملات إزالة المخالفات بمراكز المنيا

محافظ المنيا يتفقد محطة صرف برطباط بتكلفة 650 مليون جنيه

أول مسجد بُني في مدينة المنيا، “الوداع” تاريخ طويل من العمران الإسلامي (صور)

خطوات التقدم لاستصدار إجازة مرضية من اللجنة الطبية في المنيا

تبدأ الأحد، تعرف على أقسام التنسيق الداخلي بآداب المنيا

كانت تلهو أمام منزلها، مصرع طفلة صدمها ميكروباص في المنيا

خطوات استخراج البطاقة العلاجية بدل فاقد للموظفين في المنيا

الكوز استوى على العود، فرحة أهالي المنيا بحصاد الذرة الشامية (صور)

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

عقب إعلانها استشهاد حسن نصر الله، انهيار إعلامية على الهواء (فيديو)

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟

منوعات

المزيد

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جوميز يصنع التاريخ مع الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية