ماهو السحر وما هي أحكامه وهل يجوز علاج السحر بسحر مثله هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة من خلال مجموعة من علماء الدين بدار الإفتاء المصرية فإلى التفاصيل

ما هو السحر:

في اللغة: يطلق السحر في اللغة على عدة معان؛ منها: الخداع، والصرع، والاستمالة، والتمويه، وكل ما لطف ودق وخفي سببه، فهو سحر.

وفي الاصطلاح: هو عقد ورقى، وكلام يتكلم به، أو يكتبه الساحر، أو يعمل به شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، من غير مباشرة له عليه، وله حقيقة؛ فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته؛ فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يبغض المرأة إلى زوجها أو العكس، أو يحبب بين اثنين، كل هذه الأشياء واقعة بين الساحر والشيطان الموكل بعمل ذلك، وذلك لا يتم إلا بحصول منفعة بينهما، فيقوم الساحر بفعل المحرمات والشركيات والكفريات في مقابل مساعدة الشيطان له، وطاعته فيما يطلب منه.

هل يجوز حل السحر بسحر مثله.. اعرف آراء العلماء

حكم حل السحر بالسحر:

فيه خلاف، فمنهم من قال بالجواز إذا كان الغرض الإصلاح لا الإفساد، ومنهم من قال بأنه لا يجوز إطلاقا الذهاب إليهم بأي شكل من الأشكال.

والصحيح أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله؛ لما دلت عليه النصوص الشرعية، ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد).

ابن باز وحكم حل السحر بالسحر

في ‘جابة لع علي سؤال حول حكم حل السحر بالسحر أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله علي سؤال حول هذا الأمر قال فيه: "نصَّ العلماء على تحريم حلِّ السحر بالسحر، واحتجُّوا على هذا بقوله ﷺ لما سُئل عن النّشرة قال: هي من عمل الشيطان، والنشرة هي: حلّ السحر بالسحر، كما كان عليه الجاهلية. أما حلُّه بالقرآن والتَّعوذات والأدوية الشرعية فلا بأس بذلك، وليس من عمل الشيطان، فلا يجوز حله بالسحر؛ لأنَّ السحر لا يُتوصل إليه إلا بالشرك وعبادة الجن، ولكن يُحلُّ بالقراءة والدَّعوات والأدوية المباحة التي أرشد إليها القرآنُ، وجاءت بها السنة.

هل يجوز حل السحر بسحر مثله.. اعرف آراء العلماء

ابن عثيمين وحكم حل السحر بسحر مثله

واجاب الشيخ ابن عثيمين عبر موقعه الرسمي علي مستمعة من سوريا بعثت برسالة تقول فيها فضيلة الشيخ هل يؤثر السحر لدرجة أنه يوقف مشروع الزواج وإذا كان هذا التأثير صحيحًا فهل له علاج من الكتاب والسنة دون الذهاب للدجالين والمشعوذين نرجو التوجيه مأجورين؟

وأجاب الشيخ قائلا: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين الجواب على هذا السؤال أن السحر بلا شك يؤثر تأثيرًا مباشرًا بدليل القرآن والواقع أما القرآن فقد قال الله تعالى (فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه) نعم وقوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) وأما الواقع فشاهدٌ بذلك فإن السحر يؤثر في المسحور يؤثر في عقله وفي بدنه وفي فكره وفي اتجاهه والسحر من كبائر الذنوب بل شعبةٌ منه تكون من الكفر المخرج من الملة وعلى هذا فالواجب على المسلمين البعد عن السحر والحذر منه اتقاءً لعقاب الله ورحمةً بعباد الله

وأما العلاج بالنسبة للمسحور فيكون بقراءة القرآن يقرأ على المصاب بالآيات بآيات الحماية مثل آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وغيرها من الآيات التي فيها الحماية من شر الخلق أو يؤتى بماء فيدق سبع ورقات من وق السدر وتوضع في هذا الماء ويقرأ فيه أو ينفث فيه بمثل قوله تعالى (ما جئتم به السحر إن الله سيبطله) وغيرها من الآيات التي تفيد بطلان السحر ويسقى المريض المصاب بالسحر.

وكذلك يمكن أن يعالج المريض بالسحر بالأدوية المباحة المتخذة من الأشجار أو غيرها وكذلك يعالج السحر بحل السحر بأن يوصل إلى المكان الذي فيه السحر وتؤخذ الوسيلة التي جعل فيها السحر فتنقض وتحرق وما أشبه ذلك من أنواع الحلول المباحة

وأما الذهاب إلى السحرة لحل السحر فإن كان ذلك لضرورة فقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من أجاز ذلك وقال إن الضرورة تبيح المحرم ولا شك أن المصاب بالسحر إذا نقض سحره يزول ضرره فما كان وسيلة لأمرٍ نافع بدون أن يتضمن ضررًا في الدين فإنه لا بأس به لقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)

وقد ذهب إلى هذا بعض التابعين ومنهم من منع الذهاب إلى السحرة لحل السحر واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان وبأنه إذا فتح الباب للناس صار وسيلةً لإغراء السحرة واتفاقهم على هذا العمل فأحدهم يسحر والثاني يحل السحر وما يحصل من المكاسب تكون بينهما لأنه من المعلوم أن المصاب بالسحر سوف يبذل الشيء الكثير لأجل التخلص منه وفي هذا مفسدةٌ عظمة

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الضرورة الشخصية المعينة مُللِّنا إلى الإباحة أي إباحة حل السحر بالسحر للضرورة كما ذهب إلى ذلك من ذهب من السلف والخلف وإذا نظرنا إلى المصلحة العامة ملنا إلى القول بالمنع لا سيما وأنه مؤيدٌ بالحديث الذي اشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان والمسألة عندي فيها توقف والعلم عند الله نعم.



دار الإفتاء المصرية وحكم حل السحر بسحر مثله

وأجابت دار الإفتاء المصرية علي سؤال في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: هل يجوز أن أذهب لرجل يفك السحر بالقرآن؟ أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا حكم الذهاب لن يعالجون بالقرآن ونحوه والسحرة والدجالين كذلك.

"الذهاب للسحرة والدجالين والمشعوذين والكهنة والعرافين كل هذا لا يجوز وحرام شرعًا" يؤكد شلبي مستشهدًا بما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً"، لكن يقول شلبي أنه في حالة ذهاب المسلم إلى شخص من الصالحين لا علاقة له بالسحر أو الجن أو غيره ولكنه يدعو ويقرأ القرآن على المريض أو المحسود أو ما شابه ذلك، فلا شيء في ذلك، مؤكدًا "مادام شخص معروف بالصلاح والامور واضحة تمامًا فلا يقرأ طلاسم أو كلام لا أفهمه أو فيه شكوك فهذا من لا يجب الذهاب إليه"