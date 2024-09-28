فيفا يعاقب إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين بالإيقاف مباراتين في تصفيات المونديال

عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، بالإيقاف مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي أن لجنة الانضباط في الفيفا اعتبرت أن إيميليانو مارتينيز مسؤول عن سلوكه العدائي وانتهاكه قواعد اللعب النظيف في مباراتي الأرجنتين أمام تشيلي، التي أقيمت 5 سبتمبر الجاري، وأمام كولومبيا، التي أقيمت يوم 10 من ذات الشهر.

وأضاف الاتحاد الأرجنتيني أن الحارس سينفذ العقوبة في المباراتين المقبلتين للمنتخب الأرجنتيني ضد فنزويلا وبوليفيا.

وأعرب الاتحاد الأرجنتيني عن رفضه القاطع للعقوبة الموقعة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد 18 نقطة ويليه المنتخب الكولومبي برصيد 16 نقطة ثم منتخب أوروجواي برصيد 15 نقطة.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المباراتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم، ضد فنزويلا وبوليفيا، يومي 11 و16 من شهر أكتوبر المقبل.

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فيما حافظت الأرجنتين على صدارة تصنيف المنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن شهر سبتمبر الحالي.

ترتيب أفضل 10 منتخبات في تصنيف الفيفا

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وأصبح منتخب مصر في المركز الثالث على المستوى الأفريقي بعد المغرب والسنغال والـ31 عالميا برصيد 1515 نقطة بعدما كان يحتل المركز 36 في التصنيف الماضي بواقع 1502 نقطة.