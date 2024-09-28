السبت 28 سبتمبر 2024
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اقتصاد

هل يمكن إصدار بطاقة "أون لاين" من خدمة المحفظة الذكية في CIB؟

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية إصدار بطاقة “أون لاين” من خدمة المحفظة الذكية في CIB.

وأوضح البنك، أنه يمكن إصدار بطاقة أون لاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه)

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

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