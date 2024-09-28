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حوادث

جنح العجوزة تقضي بعدم الاختصاص في نظر اتهام مذيع الزمالك بسب الخطيب

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

قضت محكمة جنح العجوزة، بعدم اختصاص دعوى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد أ ج، وا ر مالك قناة فضائية، على خلفية اتهامهما بسبّ وقذف ونشر أخبار كاذبة بشأنه وإحالتها لجنوب الجيزة محل سكنهما.

 

تفاصيل بلاغ محمود الخطيب ضد مذيع بـ«الزمالك»

ووفق البلاغ المقدم إلى مديرية أمن الجيزة، والذي جاء به: حضر وكيل محمود الخطيب بالتوكيل الخاصة رقم 1121 لسنة 2022 مكتب توثيق النادي الأهلي بالجزيرة، وأبلغنا شفاهة بتضرر موكله من كل من: أ ج مقدم برنامج، والمذاع حلقاته على الصفحة المسماة (..) على موقع اليوتيوب لنشره حلقات من البرنامج بالصفحة، تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بموكله، وكذا تضرر موكله من م م، بصفته رئيس القناة سابقا.


وكذا تضرر موكله أيضًا من م ع مستخدم الصفحة على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(اليوتيوب)، من نشر فيديوهات تتضمن عبارات سبّ وقذف وتشهير وإساءة بموكله، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.

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