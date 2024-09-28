السبت 28 سبتمبر 2024
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محافظات

تكثيف حملات إزالة المخالفات بمراكز المنيا

تكثيف حملات استرداد
تكثيف حملات استرداد أراضي أملاك الدولة من المتقاعسين

شنت الوحدة المحلية بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا حملة مكبرة بقرية برطباط على الطريق الصحراوي الغربي، حيث أسفرت الحملة عن استرداد 7 حالات على مساحة 90 فدانا وإزالة كافة التعديات القائمة عليها، بما في ذلك المباني المخالفة. 

وفى مركز بنى مزار تم استرداد 207 حالات على مساحة 540 فدانا بالظهير الصحراوى الشرقى والغربى عند قرى ( شلقام،  بنى صامت، صندفا ).

 


  تأتي هذه الحملات فى إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستعادة أراضي أملاك الدولة من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم ولم يتعاقدوا مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.
 

وفي هذا السياق، ناشد المحافظ جميع المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتملك الأراضي التي قاموا باستصلاحها، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات المعنية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مشددًا على أن الحملات المكثفة ستستمر في استرداد الأراضي غير المقننة، لضمان الالتزام الكامل بإجراءات التقنين المطلوبة.
 

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