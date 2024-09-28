السبت 28 سبتمبر 2024
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محافظ المنيا يتفقد محطة صرف برطباط بتكلفة 650 مليون جنيه

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد أعمال محطة معالجة صرف صحي

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم، أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط،،  ضمن 4 محطات من المرحلة الأولى للمبادرة  الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى لخدمة أهالى مركز مغاغة، ومقامة على مساحة 11 فدانًا، بقدرة معالجة تصل إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا قابلة للتوسع إلى 40 ألف كيلو متر مكعب يوميا وبتكلفة تقديرية 650 مليون جنيه.

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى “ حياة كريمة ”

أوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" اهتمت بقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة صحية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى ان محطة معالجة برطباط  تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم نحو 450 ألف نسمة في 17 قرية، من بينها نزلة أحمد يونس، بني خالد، نزلة بني خلف، شم البصل البحرية والقبلية، البلاعزتين، كوم الحاصل، الذورة، أبو بشت، بني واللمس، دير الجرنوس، وغيرها.

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى


واستمع  المحافظ إلى شرح تفصيلى من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن موقف الأعمال بالمحطة حيث  تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية والتوريدات والتركيبات الكهروميكانيكية ويتم حاليا إجراء تجارب تمهيدا للتشغيل. 



وخلال الجولة، تفقد المحافظ مكونات محطة معالجة برطباط وتشمل المدخل والمصافي والراسب الرملي، وأحواض التهوية وأحواض الترسيب النهائي، وبيارة الحمأة المعادة والزائدة، وأحواض تركيز وتجفيف الحمأة، ومباني المولدات، المحولات، المخزن، الورشة، والإدارة، إلى جانب طلمبات مكافحة الحريق.

رافق المحافظ النائب إيهاب عبد العظيم والنائب سعودى عبد الرحمن عضوا مجلس النواب، الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، مسئولو الهيئة القومية  لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.
 

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