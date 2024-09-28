السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على أعضاء لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائى

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائى

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، عن أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة المشاركة فى الدورة الأربعين والمقرر إطلاقها فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، والمهداة للفنانة الاستعراضية نيللى، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

 

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

كورال جامعة عين شمس وبيب باند يستقبل الطلاب الجدد بـ "فيها حاجة حلوة" (فيديو وصور)

  يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، بعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما. 
بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا. 
كما استحدث المهرجان مسابقة جديدة وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتى أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير الذى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة عمرو الليثى للسيناريو، وتضم لجنة التحكيم المخرجة هالة خليل رئيسا، بعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مهرجان الاسكندرية السينمائئى

مواد متعلقة

مدير التأمين الصحي بالشرقية يفتتح معهد تمريض المبرة بالزقازيق

كورال جامعة عين شمس وبيب باند يستقبل الطلاب الجدد بـ "فيها حاجة حلوة" (فيديو وصور)

قمة الدوري الألماني، بايرن ميونخ يخطط للثأر من ليفركوزن

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

قرارات جمهورية مرتقبة خلال ساعات

حزب الله يعلن استشهاد حسن نصر الله

سعر جرام الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث

الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، من هو هاشم صفي الدين؟

منوعات

المزيد

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

علي كركي.. وزير الدفاع والرجل الأخطر في هرم السلطة بحزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية