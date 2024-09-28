تعرف على أعضاء لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائى

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، عن أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة المشاركة فى الدورة الأربعين والمقرر إطلاقها فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، والمهداة للفنانة الاستعراضية نيللى، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، بعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.

بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.

كما استحدث المهرجان مسابقة جديدة وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتى أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير الذى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة عمرو الليثى للسيناريو، وتضم لجنة التحكيم المخرجة هالة خليل رئيسا، بعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.