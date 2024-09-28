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سياسة

رفعت سيد أحمد: اغتيال حسن نصر الله لن يوقف المقاومة

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي، المفكر القومي، أن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل زعيم حزب الله، حسن نصرالله، هو خبر لم يثبت يقينه، ورغم ذلك، أوضح أن المقاومة ستستمر، حيث إنها ليست مرتبطة بفرد واحد، بل تمثل قضية أمة كاملة.

وأضاف “أحمد” لـ “فيتو” أن إسرائيل تعتقد أن اغتيال حسن نصر الله وإسماعيل هنية سيقضي على حركة المقاومة، مما يمثل إنجازًا كبيرًا كما حدث في اغتيالات سابقة لقادة حماس، لكنه شدد على أن المقاومة ستظل مستمرة، حيث أعدت الشعوب في جنوب لبنان وفلسطين نفسها للشهادة، ولن تنجح إسرائيل في زعزعة عزيمتهم.

رفعت سيد أحمد: استمرار إسرائيل في مخططات الاغتيالات تعزز المقاومة

وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في مخططات الاغتيالات ضد قادة المقاومة لن يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية، بل سيعزز من عزيمة رجالها، وأوضح أن رجال المقاومة يتطلعون إلى الشهادة في سبيل قضاياهم.

كما أشار “أحمد” إلى فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها بعد مرور عام على الحرب، حيث لم تتمكن من الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين ولم تحقق أي نجاح يذكر في بناء سلام مستدام في المنطقة.

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