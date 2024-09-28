بالكرة والبالونات، احتفالات جامعة المنصورة في بداية العام الدراسي (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “بالبلالين والكورة ورفع علم مصر جامعة المنصورة تستقبل طلابها الجدد والقدامى”.

ورصدت فيتو إقبال الطلاب والطالبات وجولة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عليى الكليات.

وشارك رئيس الجامعة الطلاب في استقبال زملائهم بالترحاب بالبلالين ورسائل الحب.

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024—2025 م والذي يبدأ اليوم، السبت 28 سبتمبر 2024.

وقد شملت الاستعدادات تنفيذ أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية، مع التأكيد على جاهزية المدن الجامعية ووسائل السلامة في جميع المنشآت وتواجد أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي منذ اليوم الأول للدراسة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وإعلان الجداول الدراسية لضمان تنظيم العملية التعليمية.



وأشار أن الأنشطة والفعاليات التى ستنظمها الجامعة مع بداية العام الدراسى وعلى مدار العام، تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



وأضاف أنه سيتم تنظيم حفل استقبال بكل كلية، احتفالًا باستقبال العام الجامعى الجديد، إلى جانب إعلان الجداول الدراسية وجداول الأنشطة.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومى ناب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أن الجامعة استعدت للعام الدراسى الجديد بتطوير البنية التحتية داخل الحرم الجامعى، من خلال تحديث القاعات الدراسية والمختبرات وتزويدها بأحدث التقنيات التعليمية، لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية للطلاب، وإجراء صيانة شاملة للمرافق الجامعية.

كما تم وضع جدول لتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المتنوعة، من رياضية وفنية وثقافية، التي تُعد من أسس التعليم وتعزز الروابط بين الطلاب، مما يسهم في دمجهم بالمجتمع.

وإقامة ندوات توعوية وثقافية لتعزيز الانتماء لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية، لتعريف الطلاب بحجم الإنجازات الوطنية وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة

كما أكد على جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، بعد الانتهاء من صيانة المدن الجامعية، وتحديث الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والإقامة، وتفعيل العديد من الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية؛ لتعزيز تجربة الطلاب داخل المدينة الجامعية.

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