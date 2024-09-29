ماذا يحدث بالجلسات الافتتاحية لمجلسي النواب والشيوخ بدور الانعقاد الخامس؟

يستأنف البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، ومجلس الشيوخ يوم الأربعاء المقبل، عودة الجلسات في دور الانعقاد الخامس، عملا بما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن، ببدء جلسات الدور العادي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.

الجلسة الافتتاحية لمجلسي النواب والشيوخ

ومن المقرر أن يشهد المجلسان في الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع، ويعقبها دعوة الأعضاء للاشتراك في عضوية اللجان النوعية، ويتم رفع الجلسة.

ويعود كل مجلس في اليوم التالي لإعلان تشكيل اللجان النوعية، وتلقي الطعون، وبعدها الدعوة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان "الرئيس - الوكيلين – أمناء السر".

ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من التجهيزات والترتيبات، تمهيدا لعودة جلسات دور الانعقاد الخامس، خلال الأسبوع الجاري.

وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب، اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بشأن عودة الجلسات، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع، وبعدها الدعوة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدا لانتخابات هيئات مكاتبها.

النواب ينتظر دعوة الرئيس للانعقاد في أكتوبر

وينتظر مجلس النواب، صدور قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد، في الدور الخامس، وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية في هذا الشأن، وفي حال عدم الدعوة ينعقد البرلمان بقوة القانون قبل يوم الخميس المقبل.

ضوابط عقد جلسات النواب وفقا لنصوص الدستور

وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

مدة دور الانعقاد العادي لمجلس النواب

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ضوابط عقد جلسات النواب

كما نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انعقاد المجلس، حيث تنص المادة 274 على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

مدة دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

موعد الجلسة العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس الأسبوع الجاري، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الخامس، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الرابع.

تشكيل اللجان النوعية

ويعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل، يتم الدعوة من خلال رئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس -الوكيلين - أمناء السر).

استعدادات بدء دور الانعقاد الخامس بمجلس الشيوخ

كما يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعودة انعقاد الجلسات في الدور الخامس، خلال أيام، وقبل الخميس المقبل.

وقامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بمراجعة كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة، تمهيدا لبدء الجلسات، لاسيما وأن اليومين المقبلين يشهد المجلس انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع.

تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ويعقب ذلك الدعوة إلى تشكيل اللجان النوعية، وبعدها ترفع الجلسة لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان.

كيف نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عقد الجلسات؟

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الضوابط الكاملة لبدء دور الانعقاد، حيث جاء في المادة 158 النص على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

جلسات الشيوخ علنية

كما نظمت اللائحة ضوابط عقد جلسات الشيوخ، حيث تنص المادة 160 على: جلسات المجلس علنية.

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

كما تنص المادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية حددت اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث تنص المادة 3 على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته

-دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

-دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

-تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

حالات أخذ رأي مجلس الشيوخ

كما تنص المادة 4 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب