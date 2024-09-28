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تعليمات جديدة من الأزهر مع بداية العام الدراسي الجديد (صور)

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو
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استقبلت كليات جامعة الأزهر طلابها اليوم السبت في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وسط متابعة من قبل الدكتور سلامة جمعة رئيس الجامعة ونوابه.

بداية العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر

ومن جانبه أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية واستعداد فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وعقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا ضم: الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين القاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سامية الصافي، المشرفة على فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة.

تعليمات قيادات جامعة الأزهر مع بداية العام الدراسي 

وخلال الاجتماع وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات إلى ضرورة التعاون التام بين كلية الزراعة بنين وفصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطالبات، بجانب ذلك نبه فضيلته على أهمية تنظيم حفل استقبال للطالبات؛ لتعريفهن بالكلية، وإلقاء الضوء على فرص العمل المتاحة لخريجات الكلية.

وشدد نائب رئيس الجامعة على تفعيل منظومة التحول الرقمي طبقًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م، إضافة إلى التعاون التام بين جميع كليات فرع البنات بمدينة نصر وبعضها البعض، بجانب ذلك وجه إلى أهمية وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة؛ حرصًا على مصلحة الطالبات.

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