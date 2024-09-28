خطايا كولر تقود الأهلي لخسارة السوبر الإفريقي.. غياب التحضير النفسي كلمة السر.. ونرجسية الاحتفالات كشفت المستور

الأهلي ، مازال الحديث مستمر عن خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

كولر المتهم الأول في خسارة السوبر الإفريقي

وجاء مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مقدمة المتهمين بالتسبب في خسارة السوبر الإفريقي أمس بعد وضوح غياب التحضير الفني والنفسي الجيد للاعبين قبل المباراة.

كما جاءت حالة اللامبالاة والثقة الزائدة لدي لاعبي الأهلي قبل المباراة لتعكس حالة غياب التحضير الجيد للمباراة.

وعلى الصعيد الفني غاب الأهلي تماما في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك حيث لم يظهر هجوميا سوي بتسديدة وسام أبو علي في بداية المباراة وتصويبة حسين الشحات في منتصف الشوط الثاني.

احتفالات لاعبي الأهلي اثناء تسديد ركلات الترجيح أيضا كشفت حالة النرجسية التي يعيشها بعض اللاعبين في حين جاءت تأخر التغييرات لتكون سببا في خسارة السوبر الإفريقي.

أمور أخري تمثلت في عدم تجديد صفوف الفريق بعد انتهاء الموسم الماضي حيث لم يتواجد سوي يحيي عطية الله فقط في تشكيل الأهلي بعد استبعاد الثنائي الجديد عمر الساعي وايضا يوسف أيمن.

تأخر الدفع بمحمد مجدي أفشة وعدم التعاقد مع مهاجم سوبر ليكون بديلا لوسام أبو علي مع اهتزاز مستوى محمود كهربا أمور أثرت سلبا أيضا وقادت الي خسارة الأهلي السوبر الإفريقي.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان إصدار عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك بركلات الترجيح، حيث سيوقع النادي غرامة مالية كبيرة على الفريق والجهاز الفني.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.

ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 17 حتى 25 من شهر أكتوبر المقبل.

خسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما امس على ملعب المملكة “أرينا”.