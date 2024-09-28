مسنة من داخل ضريح عبد الناصر: أنت نصير الغلابة (صور)

حملت مسنة صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على ملابسها احتفاءً بالذكرى الـ 54 على رحيل عبد الناصر خلال زيارتها ضريح الرئيس الراحل قائلة: (أنا بحبه نصير الغلابة..

أنا ماجدة حسن عبد الرحمن ٧٠سنة اتى من المنصورة فى كل المناسبات لزيارة الزعيم وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة).

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