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وزير التعليم العالي يلتقط الصور التذكارية مع الطلاب بجامعة حلوان

جامعة حلوان ,فيتو
جامعة حلوان ,فيتو
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تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وعدد من قيادات الجامعة، الصالة المغطاة والأنشطة الطلاب والألعاب الرياضية، ومعرض صنع في جامعة حلوان.

بدء العام الدراسي الجديد 

وحرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة حلوان، على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب.

شهدت جامعة حلوان، تشديدات أمنية مكثفة قبل زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة في أول أيام انطلاق الدراسة.

تفقد وزير التعليم العالي لاستعدادات جامعة حلوان لبدء العام الدراسي الجديد

وأنهت جامعة حلوان كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد.

وتستقبل الجامعة هذا العام حوالى 210 آلاف طالب وطالبة خلال العام الجديد، وتنظم احتفالية كبيرة بالحرم الجامعى خلال استقبال الطلاب يتم خلالها رفع العلم المصرى وأعلام كليات جامعة حلوان بحضور عمداء الكليات ومجلس الجامعة.

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