حفيد عبد الناصر: الزعيم يعيش فى قلب كل مصرى
قال جمال عبد الحكيم عبد الناصر حفيد الزعيم جمال عبد الناصر إن مرور ٥٤ عاما على رحيل الزعيم وحضور المصريين والأشقاء من الدول العربية يثبت أن الزعيم يعيش فى قلب كل مصرى باعتباره السند والظهر لنا ولكل المصريين وأقول له ربنا يرحمك.
ذكرى رحيل جمال عبد الناصر
وقال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث إن عبد الناصر لم يمت ومبادئه لا تزال باقية وقائمة والتواجد داخل الضريح يثبت عظمة وعطاء هذا الرجل.
وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، نحن منحازون لأفكاره مثلما انحاز كل محبيه من كل قطرعربى سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى ونحن نجدد العهد لعبد الناصر من القضية الفلسطينية وحق إقامة الدولة الفلسطينية كما نؤيد مواقفة من الصهيونية العالمية.
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