أنشطة طلابية ومعارض، انطلاق العام الدراسي الجديد بجامعة الإسكندرية (بث مباشر)

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية بعض المعارض والانشطة الطلابية بالحرم الجامعى لبيع المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات، وذلك تزامنا مع انطلاق أول أيام الدراسة وانتظام العملية التعليمية.

أجرت فيتو بثا مباشرا لرصد الأجواء الطلابية لليوم الأول بالعام الدراسي الجديد بكافة الكليات بحضور رئيس الجامعة.

وحرص الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة ومسئولو وإدارة الجامعة على تفقد بعض المعارض الطلابية والتعرف على كافة المعروضات التى يتم تقديمها للطلاب وسط إجراءات تأمينية مشددة لتيسير دخول الطلاب من أمام بوابات الكليات.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن إنتهاء كافة استعدادات كليات ومعاهد الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية، وذلك مع انطلاق العام الجامعى.

ولفت إلى جاهزية جميع الكليات لانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.

ونبه رئيس الجامعة على عمداء الكليات بوضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى وتعريفهم بالأنشطة الطلابية المختلفة داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب توفير أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت وتوافر الأطقم الطبية بالعيادات الطبية داخل الكليات الجامعية

كما وجه بضرورة الحرص على حسن استقبال الطلاب، وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية.

وأعلن قنصوة أن الأنشطة والفعاليات التى ستنظمها جامعة الإسكندرية مع بداية العام الدراسى وعلى مدار العام، تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية لبناء الإنسان المصرى”.

وأكد أن الجامعة وجهت جميع إمكاناتها لدعم المبادرة للإرتقاء بقدرات الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وتبنيها، ورفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وتعميق قيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.

وأوضح أن الجامعة ستطلق مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات مع بداية العام الدراسي تتضمن تحقيق أهداف المبادرة من خلال الندوات، وورش العمل، وإطلاق قوافل شاملة للقري الأكثر احتياجا، وفتح فصول محو الأمية، وإقامة أنشطة رياضية متنوعة من خلال برنامج عمل يهدف إلى تنمية طلاب جامعة الإسكندرية بغية النهوض والإرتقاء بالمجتمع والوطن.

ومن جانبه أشار الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المدن الجامعية بنين وبنات استعدت لاستقبال الطلاب، وبدأت إجراءات التسكين قبل بدء العام الدراسى الجديد وذلك بفروعها سموحه سابا باشا والشاطبى.

وأضاف أن المدن الجامعية بدأت التقديم الورقى لطلاب الثانوية العامة الجدد ويستمر التقديم حتى نهاية الشهر الجارى بمقر المدينة الجامعية بعزبة سعد، مشيرا إلى أن جامعة الإسكندرية حريصة على دعم الطلاب فى مجال الأنشطة الطلابية.

ولفت إلى أن الجامعة أعدت برامج متكاملة لتوفير حزمة من الأنشطة الطلابية تتوافق مع مواهب واحتياجات الطلاب المختلفة فى المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية والجوالة إلى جانب الأنشطة البحثية والعلمية، خاصة أن طلاب جامعة الإسكندرية حققوا المراكز الأولى فى العديد من الأنشطة على مدى عدة سنوات موضحًا أن الجامعة لا تتوانى عن تقديم الدعم لطلابها المتفوقين والموهوبين

وأعلن عبد المحسن أن الجامعة أعدت أيضًا حزمة من الإجراءات لتقديم كافة سبل الدعم والإتاحة للطلاب ذوى الهمم، وتوفير كافة أوجه الرعاية والتيسيرات لهم مع بداية العام الدراسى، وإشراكهم فى كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة بما يتيح لهم الاندماج داخل المجتمع الجامعى.