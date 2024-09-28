عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

الأهلي، يستعد النادي الأهلي لإعلان إصدار عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك بركلات الترجيح، حيث سيوقع النادي غرامة مالية كبيرة على الفريق والجهاز الفني.

يقدم محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية الأخيرة خلال الساعات القادمة تقرير شامل بشأن رحلة السعودية التي شهدت خسارة فريق الكرة بالأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

وتعود اليوم بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من السعودية عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك امس الجمعة.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف خسارة السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.

ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 17 حتى 25 من شهر أكتوبر المقبل.

خسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما امس على ملعب المملكة “أرينا”.