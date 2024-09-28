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رياضة

رئيس بعثة الأهلي بالسعودية يقدم تقريره عن خسارة السوبر الإفريقي

مباراة السوبر الإفريقي
مباراة السوبر الإفريقي

الأهلي، يقدم محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية الأخيرة خلال الساعات القادمة تقرير شامل بشأن رحلة السعودية التي شهدت خسارة فريق الكرة بالأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي. 

وتعود اليوم بعثة الأهلي إلي القاهرة قادمة من السعودية عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك امس الجمعة. 

اغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف خسارة السوبر الإفريقي  . 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 17 حتى 25 من  شهر أكتوبر المقبل.

خسر النادي الأهلي  لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك  بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما  امس على ملعب المملكة “أرينا”.

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