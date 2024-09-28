إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالدجل
قررت جهات التحقيق، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة النصب على المواطنين بزعم علاجهم بالدجل.
وكانت معلومات قد وردت بإقدام (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة)، على عمليات نصب واحتيال على المواطنين، من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني، مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي – بعض الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
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