السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بالدجل

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قررت جهات التحقيق، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة النصب على المواطنين بزعم علاجهم بالدجل.

 

وكانت معلومات قد وردت بإقدام (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة)، على عمليات نصب واحتيال على المواطنين، من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني، مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك».


وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي – بعض الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محكمة الجنح الجيزة أعمال الدجل والسحر مزاولة أعمال الدجل والسحر فيس بوك

مواد متعلقة

حبس المتهم بالشروع في قتل شاب خلال مشاجرة بمنشأة القناطر

الأكثر قراءة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

الكهرباء تقدم روشتة للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

النيابة تستمع لأقوال ربة منزل حاول سوداني مساعدتها فلقي مصرعه بعين شمس

تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية