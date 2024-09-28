السبت 28 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973 حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 مطلع الأسبوع المقبل ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة

وتزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد يترقب الجميع حفل تخريج الدفعة الجديدة بالكليات العسكرية فضلا عن تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة حيث تجري حاليا الاستعدادات لوضع اللمسات النهائية على حفلات التخرج واحتفالات نصر أكتوبر

ومن المقرر أن تشهد القيادة السياسية خلال الأيام المقبلة حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة فضلا عن احتفال القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد وحفل تخريج الدفعة الجديدة بالكليات العسكرية 

موعد حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة 

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيا وبحثيا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.

موعد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية 

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوي) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ). 

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء والصرح التعليمي الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق ذلك الصرح العسكرى العلمي الذي يعتبر الأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

ويردد خريجي الكليات العسكرية القسم: “أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظة على أمنها وسلامتها حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو داخل وخارج الجمهورية مطيعا للأوامر العسكرية منفذا لأوامر قادتي محافظا على سلاحى لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد”. 

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نصر السادس من أكتوبر أكاديمية الشرطة سيناء الكليات العسكرية

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