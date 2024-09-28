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حوادث

حبس المتهم بالشروع في قتل شاب خلال مشاجرة بمنشأة القناطر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بطعن شاب خلال مشاجرة بمنشأة القناطر ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم شرع في قتل المجني عليه "محمد.ص." 38 سنة، بسبب خلافات بينهما، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

استقبال مصاب إثر إدعاء مشاجرة بالجيزة 

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى إمبابة العام مصاب إثر ادعاء مشاجرة.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

 

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