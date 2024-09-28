المحاضرة الأولى، رئيس جامعة الإسكندرية يشهد انطلاق أول أيام الدراسة (بث مباشر)
أجرت فيتو بثا مباشرا لرصد المحاضرة الأولى في كلية التجارة بـ جامعة الاسكندرية، التي حضرها رئيس الجامعة، في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.
وكان قد توافد الطلاب علي جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وذلك تزامنا مع انطلاق اول ايام الدراسة وانتظام العملية التعليمية.
وحرص مسئولو وإدارة الجامعة على التواجد بساحة الحرم الجامعى للكليات لاستقبال الطلاب الجدد الوافدين على جامعة الإسكندرية وسط إجراءات تأمينية مشددة لتيسير دخول الطلاب من أمام بوابات الكليات.
وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن إنتهاء كافة استعدادات كليات ومعاهد الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لكافة منسوبي جامعة الإسكندرية، وذلك مع انطلاق العام الجامعى
ولفت إلى جاهزية جميع الكليات لانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.
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